Persiceto: il Comune incontra le aziende per il futuro del territorio

Mercoledì 20 luglio alle ore 20.30 nel chiostro di San Francesco (piazza Carducci) si terrà l’incontro “Il futuro del territorio è nelle nostre competenze” promosso dal Comune di Persiceto in collaborazione con l’azienda bolognese Crif e il Centro di Formazione Professionale Futura. La serata sarà l’occasione per presentare un nuovo progetto dedicato alle aziende del territorio e agli enti di formazione in cui sarà affrontato il tema del futuro del territorio persicetano, tra sviluppo, innovazione e nuove competenze.

Durante la serata sarà possibile confrontarsi insieme a “Boom”, nuovo hub di formazione e innovazione dell’azienda bolognese Crif, sull’evoluzione delle figure professionali in azienda con l’obiettivo finale di porre le basi di un percorso pratico ed innovativo che dia risposte concrete alle aziende su temi quali la formazione dei giovani, il reperimento di nuovo personale, l’aggiornamento continuo dei professionisti inseriti nelle aziende rispetto alle competenze innovative fondamentali per competere su scala internazionale.

L’incontro sarà aperto dai saluti del sindaco Lorenzo Pellegatti cui farà seguito l’introduzione degli assessori comunali al bilancio e allo sviluppo economico Massimo Jakelich e Alessandro Bracciani. Dopo la presentazione del Centro di Formazione Professionale Futura e dell’azienda bolognese Crif verrà dato spazio alle domande degli intervenuti.

“Il progetto avviato dal Comune insieme a Boom – dichiara il sindaco Lorenzo Pellegatti – consiste nel coinvolgere le aziende del territorio e le associazioni di categoria al fine di mettere in campo concreti progetti insieme all’azienda bolognese Crif e al Centro di Formazione Professionale Futura, presente da anni sul nostro territorio. Gli obiettivi saranno quelli di stimolare e far crescere l’innovazione e le nuove competenze per sviluppare il territorio nel suo insieme, coinvolgendo in questo percorso aziende, giovani, startup”.

“Il progetto Boom di Crif che si avvale anche della collaborazione della Fondazione Golinelli – aggiunge Massimo Jakelich, assessore al Bilancio del Comune – è nato per sviluppare un progetto di responsabilità sociale per tutto il territorio della Città Metropolitana di Bologna e per far crescere e trattenere i giovani, sviluppando percorsi di educazione e formazione sulle nuove competenze molto ricercate nel mercato del lavoro, per creare un luogo di confronto su temi innovativi e tradurre l’innovazione in progetti concreti e per supportare lo sviluppo di una nuova imprenditorialità ad alto contenuto tecnologico ed innovativo”.

“Le fasi del progetto – precisa Alessandro Bracciani, assessore allo sviluppo economico del Comune – prevedono un primo coinvolgimento degli attori del progetto e la contestuale somministrazione di un questionario e di interviste alle aziende (luglio-settembre), la condivisione dei risultati (fine settembre) e in parallelo la progettazione di un nuovo piano formativo per il Centro di Formazione Professionale Futura con nuovi percorsi dedicati ai giovani e alle scuole. L’avvio del piano formativo e nuove fasi del progetto saranno infine valutate nel mese di ottobre. In questi mesi verranno inviati alle realtà produttive del territorio circa 200 questionari (riguardanti le attività di formazione, innovazione e servizi di welfare aziendale) per la raccolta di dati quantitativi e verranno inoltre somministrate interviste qualitative”.

Tutte le aziende che vorranno partecipare alla ricerca potranno farlo, chiedendo l’invio del questionario a suap@comunepersiceto.it.

Per ulteriori informazioni:

Comune di San Giovanni in Persiceto: Suap: suap@comunepersiceto.it oppure Urp: numero verde 800 069 678 (solo mattina).

Progetto Boom: www.bo-om.it