Sereserene 2022: L’estate crevalcorese nei suoi luoghi più suggestivi

Il Comune di Crevalcore ripropone la sua classica rassegna estiva con un itinerario culturale che si immerge nel cuore stesso del territorio crevalcorese e che porta anche nei luoghi meno noti e suggestivi, accompagnando il tutto con momenti di buon cibo e convivialità.

L’Amministrazione comunale di Crevalcore ha programmato, per l’estate 2022, un cartellone culturale di 9 eventi ad ingresso gratuito che si terranno dal 18 luglio al 1° settembre.

Il programma denso e composito spazia dal teatro alla musica, dall’osservazione delle stelle alla presentazione di libri.

Si viaggerà dalla world music alla musica classica, dalle traiettorie imprevedibili dedicate a Pier Paolo Pasolini all’omaggio musicale a Lucio Dalla.

Lo sguardo alle stelle, le follie dei sassofoni e le fantasie di flauto, violoncello e arpa si susseguono nella rassegna, fino ad arrivare alla conclusione con la presentazione del libro dedicato all’artista Giorgio Morandi.

Al di là della qualità, il tratto singolare di “Sereserene” è rappresentato dalle location: gli eventi si terranno nei luoghi più suggestivi e interessanti delle frazioni di Crevalcore.

Saranno l’oratorio di Guisa Pepoli e la chiesa di Sammartini, gli argini della Paratoia Guazzaloca, i parchi dei castelli cinquecenteschi dei Ronchi a Bolognina e di Palata Pepoli, il parco della Biblioteca Comunale, la Piazza di Galeazza ad ospitare l’estate crevalcorese.

Un itinerario culturale nel territorio crevalcorese per scoprire anche luoghi meno conosciuti e un po’ insoliti, dove godere della buona cultura, magari preceduta da un aperitivo o una cena estiva all’aperto nel centro storico o nelle frazioni.

Anche quest’anno la rassegna “Sereserene” è stata selezionata e inserita in Bologna Estate 2022, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città Metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.

Il programma di luglio (Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, senza prenotazione e con inizio alle ore 21):

Lunedì 18 luglio *

Parco di Villa Ronchi

Via Argini Nord, 3277 – loc. Bolognina di Crevalcore

>WORLD MUSIC

Patricia de Assis Group (voce & percussioni, chitarra, basso, batteria)

Musiche dal Brasile

Cena con specialità brasiliane a cura dell’Associazione I Sempar in Baraca (su prenotazione 346-0955395)

* in caso di maltempo: martedì 19 luglio

Venerdì 22 luglio *

Castello di Palata Pepoli

Via Provanone, 5121 – loc. Palata Pepoli

>TEATRO E MUSICA

Pier Paolo Pasolini: le traiettorie imprevedibili. Pensieri, musica e visioni

Vittorio Riguzzi, filosofo e critico d’arte, ci condurrà insieme al violoncellista Riccardo Giovine

in un viaggio attraverso la figura poliedrica di Pasolini a cent’anni dalla morte

In collaborazione con Good Time Events

* in caso di maltempo: sabato 23 luglio

Giovedì 28 luglio *

Villa del Crociale

Via del Papa, 5698 – loc. Sammartini

>LA GRANDE MUSICA CLASSICA

Quartetto d’Archi Canossa & mezzosoprano Loredana Ferrante (musiche di Händel, Vivaldi, Purcell, Mozart, Bizet, Saint-Saëns, Rossini)

* in caso di maltempo: concerto all’interno della villa (posti limitati)

La capienza varia in base ai luoghi di svolgimento degli spettacoli: da un minimo di 60 posti a un massimo di 200 posti.

