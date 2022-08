Anzola, corso di Italiano per stranieri

L’Unione di Terred’Acqua in collaborazione con il Centro Territoriale per l’educazione in età adulta promuove, un corso di alfabetizzazione rivolto a stranieri immigrati.

Il corso completamente gratuito inizia nel mese di ottobre presso la Sala Polivalente della Biblioteca Comunale sita nel capoluogo, in P.zza Giovanni XXIII n. 1. Il corso si svolgerà per tre giorni alla settimana dalle ore 9 alle ore12.

Gli interessati potranno iscriversi a partire dal 29 agosto 2022 presso lo Sportello Sociale del Comune di Anzola dell’Emilia aperto al pubblico nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 8,30 alle ore13 oppure inviando il modulo di iscrizione compilato e sottoscritto alla seguente e-mail: servsociali@comune.anzoladellemilia.bo.it

Per partecipare è necessario allegare alla domanda di iscrizione la copia dei seguenti documenti:

documento di soggiorno in corso di validità;

documento di identità in corso di validità;

codice fiscale;

Per informazioni telefoniche è possibile contattare lo Sportello Sociale nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 8,30 alle ore13 al seguente numero Tel. 051 6502167.

Modulo di domanda

