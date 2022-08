Bologna, Aldo Marchese (FI): “Accordo Azione-PD, la maschera è caduta”

Ora che l’accordo tra Azione e Pd è raggiunto, possiamo tranquillamente dire che la maschera è caduta. E’ venuto alla luce il bluff del partito calendiano che si proponeva come alternativo alla sinistra e, invece, alla prima occasione, si è rifugiato nel solito accordicchio. Ora non ci sono più scusanti e giustificazioni: questo è il loro vero volto. Forza Italia è pronta a riaccogliere tutti quei moderati traditi, coloro che avevano visto in Azione una (finta) alternativa e che oggi, alla luce dell’accordo siglato con il Pd, non vogliono consegnarsi alla solita sinistra massimalista e ideologizzata che è solo capace di fomentare la paura contro le destre. Perché, in fin dei conti, è a questo che si riduce il programma delle sinistre. Ed è bene ribadirlo per coerenza e chiarezza affinché i bolognesi possano compiere una scelta realmente consapevole alle prossime, imminenti, elezioni politiche. Forza Italia è e resterà l’unica vera casa dei liberali e dei moderati alternativi alla sinistra.

Aldo Marchese coordinatore cittadino FI Bologna