FDI: Nuovo guasto al People Mover… ennesima figuraccia della gestione Lepore

È un’immagine surreale quella di una ordinata fila indiana di cittadini costretti a percorrere a piedi, a rischio della propria incolumità, la monorotaia su cui, in teoria, dovrebbero viaggiare le navette del People Mover. Un’immagine surreale e gravissima con la quale è stato superato ogni limite non solo quello del ridicolo ma anche quello della decenza. Il fatto di cui siamo venuti a conoscenza è accaduto solo pochi giorni fa quando i passeggeri che viaggiavano su una navetta sono stati costretti a scendere e proseguire a piedi perché, tanto per cambiare, il mezzo si era improvvisamente fermato, vittima dell’ennesimo guasto. Questa è davvero la goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo oltre ogni limite perché Bologna non merita di fare queste figure vergognose.

Il People Mover, come ripetiamo da tempo, è un’infrastruttura progettata male e gestita peggio e a nulla sono servite le letterine che Lepore ha inviato al concessionario lamentando le tante inadempienze o la nomina del collegio di alta vigilanza per verificare lo stato dell’infrastruttura, oltretutto nominato a spese dei contribuenti bolognesi.

Quanto accaduto non è tollerabile per una città come Bologna e visto che Lepore non è in grado di farsi rispettare e si fa prendere in giro dal concessionario che promette sempre di risolvere i problemi senza riuscirvi, l’unica strada da percorrere, come chiediamo da tempo noi di FdI, è la risoluzione del contratto.

È arrivato il momento di agire e se Lepore e Bonaccini, visto che la regione ha investito 27.000.000 di euro in questa fallimentare infrastruttura, ne hanno la capacità lo facciano, altrimenti non potranno che essere considerati complici di questo disastro che mette in ridicolo la nostra città. Ma forse, sono troppo impegnati a inventarsi una campagna elettorale sventolando lo spauracchio di un fascismo che esiste solo nelle loro menti. Meglio sarebbe se sostituissero a queste chiacchiere sterili e inutili azioni concrete che riguardano da vicino il benessere dei cittadini.

Lo dichiarano

Marco Lisei – Capogruppo FDI Regione Emilia Romagna