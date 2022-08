Lisei (FDI) sui furti al Sant’Orsola: chi controlla la logistica dell’ospedale?

Nella Regione dell’eccellenza del sistema sanitario, regione in cui proprio di recente ho evidenziato non esistano metodi di tracciamento sull’uso delle sale operatorie, oggi si scopre che qualunque dipendente può sottrarre materiale di proprietà di un ospedale restando a lungo impunito. Mi riferisco ovviamente al caso di cronaca emerso poche ore fa al Sant’Orsola di Bologna dove solo una serie di circostanze fortuite, ha permesso la scoperta di una serie di furto messi in atto ripetutamente da un dipendente.

Nel complimentarmi con le forze dell’ordine, il cui intervento ha permesso di interrompere la sequela di furti, mi domando però come sia stata possibile una tale mancanza di controllo, una tale trascuratezza in uno dei poli ospedalieri più noti d’Italia. Esiste un sistema di controllo della logistica? E se esiste, chi ne è il responsabile che non si è accorto di ammanchi ripetuti nel tempo?

È essenziale che la Regione faccia chiarezza su questo gravissimo episodio che, sommandosi a una serie di altri altrettanto gravi e afferenti aspetti diversi della gestione del sistema sanitario, getta una luce inquietante sulla sanità dell’Emilia Romagna, una luce che come sempre viene pagata dai cittadini.