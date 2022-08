Sono terminati ieri mattina i lavori di realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato in circonvallazione Dante, all’altezza dell’intersezione con via Pio IX e davanti all’ingresso del Cinema Giada.

L’attraversamento fa parte di una serie di interventi programmati dal Comune per migliorare la sicurezza stradale sul territorio.

dalla pagina Fb del Comune Persiceto