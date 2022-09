24 e 25 settembre, “For King and Country” a Crevalcore

Evento dedicato alla memoria di S.M la Regina Elisabetta II, scomparsa recentemente durante il suo settantesimo anno di regno.

Il 24 e 25 settembre 2022, presso il castello dei Ronchi di Crevalcore (via Argini nord 3277) si svolgerà una rievocazione unica in Italia nel suo genere, 110 rievocatori in di uniforme Britannica dal 1600 ai giorni nostri daranno vita ad un accampamento con didattica e dimostrazioni.

Sabato 24 Settembre alle ore 16,30 sfilata dei rievocatori nel centro di Crevalcore.

Stand gastronomico aperto al pubblico sia a pranzo che a cena già dal sabato. Sabato sera lo stand si trasformerà in taverna con musica tradizionale e canti con cibo, birra e rum. Già dal pomeriggio dei sabato sarà presente l’addetto militare dell’Ambasciata Britannica a Roma.

La manifestazione si svolgerà all’interno del arco alberato di Villa Ronchi (di 26.000 metri quadrati).

L’ingresso alla rievocazione è gratuito e di fronte all’entrata principale vi è un ampio parcheggio gratuito.

Orari: sabato dalle ore 11 alle ore 23, domenica dalle ore 10 alle ore 17.

dalla pagina Fb I Sempar in Baraca