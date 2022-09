Agente immobiliare, opportunità e i guadagni

Già dai primi mesi del 2022 il mercato delle compravendite immobiliari si sta rivelando particolarmente dinamico, segnando un trend al rialzo rispetto agli ultimi anni.

L’Osservatorio dell’agenzia delle Entrate, conferma infatti che rispetto allo stesso periodo del 2021, le vendite sono aumentate del 12%, per un totale di circa 20 mila abitazioni acquistate.

Ancora una volta, dunque, il mercato immobiliare sembra rappresentare un terreno fertile per tutti coloro che sono in cerca di un’occupazione o desiderano mettersi in gioco imparando questa nuova professione.

Il mestiere dell’agente immobiliare, infatti, è tra quelli più richiesti del momento e rappresenta senza dubbio un’opportunità stimolante per chi ama mettersi in gioco e presenta spiccate propensioni alla vendita e alla conclusione di affari tra privati.

Il mediatore immobiliare, di fatto, è quella figura professionale che si occupa di mettere in contatto venditori e potenziali acquirenti di appartamenti, occupandosi degli aspetti burocratici e commerciali e sollevando, di conseguenza, i proprietari dalle beghe a cui sarebbero costretti, se procedessero in autonomia.

Si occupa, in linea di massima, di effettuare le valutazioni immobiliari, rispetto al valore catastale degli immobili, alle condizioni di ogni singola abitazione e alla tendenza del mercato locale.

Segue, poi, tutti gli aspetti legati alla preparazione dell’annuncio, alla sua promozione e diffusione e gestisce, soprattutto, l’agenda degli appuntamenti.

L’agente immobiliare, infatti, ha il compito principale di accompagnare i potenziali acquirenti interessati agli appartamenti in vendita, nei diversi sopralluoghi, sostituendosi completamente al proprietario e fornendo agli interessati tutte le informazioni utili a valutarne l’acquisto.

Va da sé che, per svolgere questo tipo di professione, si debbano possedere a priori delle specifiche soft skills, come naturale propensione alla vendita, empatia, gentilezza, capacità di relazionarsi al prossimo, che andranno poi affinate e completate con le competenze e conoscenze tecniche apprese durante il corso dedicato.

In tal senso, un’ottima fonte su cui reperire tutte le informazioni dettagliate per la preparazione e lo svolgimento della professione di agente immobiliare e rappresentata dal blog curato da Dove.it, affermata agenzia immobiliare online.

Tra gli argomenti più interessanti trattati al suo interno, si può riscontrare senza dubbio quello dedicato alle opportunità di guadagno del mediatore immobiliare.

In linea di massima, di fatto, il compenso dell’agente è formato da un’indennità fissa, decisa al momento della stipula del contratto con l’agenzia di riferimento e le provvigioni sulle vendite.

Non è semplice, dunque, stabilire un compenso costante per questa professione, poiché molto dipende dall’andamento delle vendite che, come visto, però è in crescita, dal mercato locale, dagli accordi con le singole agenzie e anche dall’esperienza del singolo agente.

Chiaramente, nelle prime battute, quando ancora non si è maturata molta esperienza, sia l’indennità fissa che le provvigioni potrebbero essere minime.

Col trascorrere degli anni e il perfezionamento dell’esperienza sul campo, entrambe le somme potrebbero lievitare e permettere all’agente di arrivare a guadagnare anche 3.000 euro al mese.

Ciò che è importante sapere è che ogni agente opera come libero professionista e non come dipendente, aprendo regolare partita IVA, seppur vincolato da un contratto di collaborazione con singola agenzia.