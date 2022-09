Calderara: inglese al Nido, anche il “Mimosa” parteciperà alla sperimentazione

Anche i bambini del Nido d’Infanzia di Calderara potranno familiarizzare con la lingua inglese. La novità verrà introdotta nell’anno educativo 2022-2023 al “Mimosa”, la struttura dedicata alla fascia 0-3 anni, che è tra le 304 che hanno aderito alla sperimentazione della Regione Emilia-Romagna. «Un altro passo avanti – dichiara il Sindaco Giampiero Falzone, tra l’altro delegato per la Scuola – per i nostri servizi educativi, che già offrono, in particolare per la fascia dei più piccoli, un’offerta di qualità, e che in un futuro non lontano vedranno sul territorio anche un’altra struttura, “gemella” del Mimosa, a Longara. Ringrazio gli uffici per aver manifestato tanto entusiasmo nell’aderire al progetto e la Regione Emilia-Romagna per aver sviluppato un provvedimento del genere. Un’iniziativa che meriterebbe di essere estesa a tutto il Paese per l’opportunità che rappresenta per i più piccoli».

“Sentire l’inglese”, il progetto sperimentato con successo già lo scorso anno dalla Regione, per l’anno educativo appena iniziato vede quadruplicate le risorse stanziate: se nella “fase 1” la sperimentazione ha coinvolto 75 nidi d’infanzia su tutto il territorio, per un totale di 3.477 tra bambini e bambine da zero a tre anni e 525 operatori nella formazione, la “fase 2” vedrà interessati 229 nuovi servizi (di cui 38 scuole dell’infanzia, la novità di quest’anno), che porteranno la sperimentazione ad un totale di 304 strutture, con 1.374 operatori e 13.900 bambini coinvolti. Il progetto si propone di lavorare sulla comprensione di suoni e parole attraverso un percorso di ascolto guidato e animato da gioco e musiche.

Ufficio Stampa e Comunicazione

Comune di Calderara di Reno