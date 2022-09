Crevalcore, al via il Festival “Rock ad ovest”

Rock ad Ovest (RaO) è un progetto musicale, un evento unico, giunto alla sua nona edizione e organizzato dal Comune di Crevalcore in collaborazione con l’Associazione giovanile Young Umarells.

Si terrà sabato 10 settembre, dalle ore 20, presso il Parco Armando Sarti (area esterna della biblioteca comunale) in Viale Caduti di Via Fani, 302 a Crevalcore, con ingresso gratuito. Dalle 18.00 saranno aperti gli stand gastronomici sul posto. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà presso l’Auditorium Primo Maggio.

Nel corso degli anni la manifestazione ha ospitato artisti prestigiosi della scena rock italiana: da Bresh e da Massimo Zamboni (ex CCCP e CSI) ad Angela Baraldi, da Giorgio Canali & Rossofuoco a Cisco dei Modena City Ramblers, dagli Yo Yo Mundi alle Custodie Cautelari feat, Cesareo (Elio e Le Storie Tese), a gruppi indie rock come Kaos India e Perturbazione.

Nelle ultime edizioni il festival si è evoluto, prendendo nuove traiettorie musicali e guardando sempre di più alla contemporaneità e alle nuove tendenze giovanili: per il secondo anno consecutivo RaO ospiterà infatti alcuni degli artisti di maggior richiamo della scena rap nazionale.

Sina, Lil Busso e Vaz Tè porteranno sul palco di Rock a Ovest tutta la loro carica di energia e freschezza, coinvolgendo il numeroso pubblico giovanile presente e attirando tanti ragazzi dalla regione. In apertura i TTNF, una band da poco formata che mescola in modo originale post-punk, rap e rock.

A fine serata il dj set di Yassine, dj di Crevalcore che si esibisce in numerosi club italiani e all’estero.

Anche quest’anno Rock ad Ovest è stato selezionato e inserito in Bologna Estate 2022, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città Metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.

