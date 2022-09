Dove comprare online l’Amarena Fabbri

Quando si sente nominare il nome Fabbri la mente va subito al celebre vaso bianco e blu che è diventato l’icona dell’azienda sin da quando nel 1905 Gennaro Fabbri decise di utilizzarlo per vendere il suo prodotto più celebre, l’Amarena Fabbri conosciuta anche come “Marena con Frutto”. Con oltre 100 anni di storia, l’azienda non perde il legame con la tradizione ma rimane al passo coi tempi, ed oggi è possibile acquistare i famosi sciroppi Fabbri anche online.

È a Portomaggiore, piccolo paese in provincia di Ferrara, che nel 1905 iniziò l’epopea della famiglia Fabbri e della celebre Amarena, quando il capostipite Gennaro Fabbri comprò una drogheria per trasformarla nella Premiata Distilleria Liquori G. Fabbri. Qualche anno dopo la moglie di Fabbri, Rachele Buriani, inventò il celebre sciroppo all’amarena e da lì le sorti dell’azienda hanno preso una svolta che l’hanno portata a diventare un’icona italiana, con tanto di pubblicità in onda sul Carosello.

Un grande contributo per far diventare Fabbri il leader del settore alimentare ed una delle ragioni del successo è il celebre vaso bianco e blu voluto da Gennaro come dono d’amore por la moglie e che poi si è trasformato in oggetto di culto anche grazie a Riccardo Gatti, ceramista che prendendo ispirazione dall’arte cinese ha dato vita ad un’icona del made in Italy. Si tratta di uno dei primi esempi di arte applicata al packaging, tanto che oggi viene definito “packaging d’autore”, e nel corso degli anni si sono svolte anche mostre dedicate a questo particolare prodotto. L’esempio di Fabbri ha portato poi anche altre aziende italiane a scegliere un contenitore iconico per il proprio prodotto, come ad esempio la bottiglia dalla forma a calice rovesciato di Campari.

La quinta generazione della famiglia Fabbri ha preso le redini dell’azienda a fine 2021 e la sta guidando con grande acume nel nuovo mondo post pandemia, con un occhio di riguardo per l’e-commerce. Gli sciroppi e l’Amarena Fabbri possono essere infatti acquistati online presso distributori come DiemmeVini, enoteca online che non si limita al mercato del vino ma esplora con successo anche altri settori legati all’enogastronomia.

Ma cosa vende Fabbri oltre alla celebre Amarena? La proposta è ampia e variegata ed ha portato l’azienda ad imporsi nel settore della gelateria e della pasticceria, ma anche come fornitore di barman professionisti, per via della linea di prodotti Mixybar, ovvero sciroppi concentrati di frutta che vengono impiegati per elaborare squisiti e creativi cocktail. Tra gli sciroppi il più classico è lo Sciroppo di Menta, ma l’azienda è stata capace di innovare proponendo anche gusti più esotici come Tamarindo e Maracuja. Nel settore della pasticceria invece spopolano i topping di Caramello, Cioccolato e Nocciola, mentre per la gelateria artigianale il prodotto di punta sin dagli anni ’60 sono i Cremolati Fabbri.

Quanto costa l’Amarena Fabbri? Online il prezzo dell’amarena sciroppata più imitata d’Italia si aggira sui 10 euro e per i collezionisti del vaso le opzioni sono molte. Si può infatti acquistare il Vaso Amarene Maxi Opaline da 600 gr. sempre a 10 euro o scegliere un formato più grande come il vaso da 3 kg. corredato di mestolo in offerta a 59 euro.