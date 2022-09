Ecografo della prevenzione: al rush finale la raccolta fondi dell’Istituto Ramazzini

Restano 7 giorni per partecipare alla campagna di crowdfunding lanciata dall’Istituto Ramazzini con l’obiettivo di aumentare il numero di diagnosi precoci nel territorio metropolitano di Bologna, grazie al tour che effettuerà il camper della prevenzione. Da ottobre a dicembre, se sarà raggiunto l’obiettivo del crowdfunding, la Cooperativa Sociale Onlus acquisterà un ecografo mobile di ultima generazione che sarà installato a bordo del camper della prevenzione. Un mezzo che consentirà ai medici del Ramazzini di uscire dai Poliambulatori di via Libia a Bologna e Ozzano e raggiungere le aree più isolate del territorio per fare visite di prevenzione oncologica dando la possibilità al maggior numero di persone di poterne beneficiare.

Sono già 100 i sostenitori che hanno scelto di donare piccole o grandi cifre per l’acquisto dell’ecografo e per far partire il camper del Ramazzini.

La prevenzione è una delle attività prioritarie per l’Istituto Ramazzini e per il suo fondatore, Cesare Maltoni. Da giugno 2002, anno di apertura del Poliambulatorio in via Libia a Bologna, sono state eseguite 22.600 visite di prevenzione oncologica, circa 13.000 di queste gratuitamente.

Il poliambulatorio, grazie al sostegno dei soci, garantisce la gratuità delle visite di prevenzione per le persone over 65, per pazienti con diagnosi di patologia tumorale e gli esami inerenti la patologia di base per 5 anni di follow-up.

Sulla base del programma di sorveglianza oncologica del Ramazzini sono state diagnosticate 628 patologie tumorali, per il 54,6% in persone asintomatiche.

Le patologie tumorali più frequentemente diagnosticate hanno riguardato: la mammella (56,4%), la prostata, il melanoma, il colon retto, la vescica, la tiroide. L’80% dei tumori sono stati diagnosticati in fase iniziale.

Marco Benni, amministratore delegato dell’Istituto Ramazzini, commenta: “Gli ultimi 20 anni di prevenzione contro il tumore hanno lasciato il segno sul nostro territorio ma anche la costante consapevolezza che occorra aumentare l’attenzione sull’importanza della prevenzione oncologica. Per questo abbiamo bisogno del sostegno di tutti per incrementare il numero di diagnosi precoci e raggiungere l’obiettivo di salvare più vite! Questa la mission della campagna di raccolta fondi in corso”.

Per donare basta un click su IdeaGinger, questo il link:

https://www.ideaginger.it/progetti/un-ecografo-per-il-camper-della-prevenzione-parte-il-viaggio-per-salvare-vite.html

Ufficio stampa Istituto Ramazzini