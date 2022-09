Giornata internazionale delle lingue dei segni, l’Emilia-Romagna aderisce all’appello per il riconoscimento legale di quelle nazionali

Un fascio di luce blu illuminerà oggi a partire dalle 19 e fino alle 23 la Torre di viale Aldo Moro 52 a Bologna, per testimoniare il sostegno della Regione Emilia-Romagna alla comunità sorda internazionale che chiede il riconoscimento legale delle lingue dei segni nazionali.

Oggi, 23 settembre, si celebra infatti la Giornata internazionale delle lingue dei segni, in seguito all’adozione di una risoluzione delle Nazioni Unite del 2017 che promuove il riconoscimento legale delle lingue dei segni nazionali, oltre 200 nel mondo, e la loro equiparazione alle lingue nazionali parlate e scritte.

In Italia il riconoscimento c’è, ma non in tutti Paesi è così.

Un obiettivo importante, perché permette di proteggere l’identità linguistica e la diversità culturale, di avere un’esposizione precoce e costante alla lingua dei segni nazionale, di ricevere un’educazione di qualità e di favorire lo sviluppo e la realizzazione delle persone con deficit uditivi.

Ufficializzare la lingua dei segni nazionale, dunque, è un primo fondamentale passo per iniziare a garantire loro la piena cittadinanza e appartenenza a una comunità nazionale.

Blue Light for Sign Languages