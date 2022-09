Dal 1° al 15 settembre 2022 si accolgono le domande per individuare la seconda graduatoria per l’ammissione ai nidi d’infanzia – anno educativo 2022/2023. Le domande possono essere presentate solo online utilizzando le proprie credenziali Spid.

L’accesso ai nidi d’infanzia comunali è consentito ai bambini nati nel 2022, 2021 e 2020 residenti nel Comune di San Giovanni in Persiceto.

Per effettuare l’iscrizione online è necessario accedere al “Portale dei servizi educativi e scolastici on line” (raggiungibile cliccando sul pulsante “Servizi online” nell’home page in alto a destra e selezionando la sezione “Servizi educativi e scolastici”), accreditarsi con le proprie credenziali Spid. Al termine dell’operazione di iscrizione, cliccando sul tasto “Inoltra”, la domanda verrà recapitata al Comune di Persiceto. Il genitore che farà richiesta, successivamente, sarà intestatario delle rette, delle attestazioni di pagamento, dei certificati d’iscrizione e di tutte le altre procedure inerenti il nido d’infanzia del figlio e le sue credenziali saranno necessarie per accedere a tutti i servizi scolastici ed educativi comunali.

Se non si è ancora in possesso di credenziali Spid si può fare richiesta tramite il sito www.spid.gov.it/richiedi-spid: è necessario avere a disposizione un indirizzo e-mail personale, il numero di telefono del cellulare che si usa normalmente e il cellulare stesso, un documento di identità valido (uno tra carta di identità, passaporto, patente) e la tessera sanitaria con il codice fiscale.

L’Urp del Comune di San Giovanni in Persiceto è abilitato al riconoscimento de visu richiesto dal gestore Lepida previo appuntamento dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e il giovedì dalle 8.30 alle 18.30 (numero verde 800.069678, urp@comunepersiceto.it).

Per maggiori informazioni sulle strutture educative del Comune di San Giovanni in Persiceto è possibile consultare le presentazioni preparate dalla coordinatrice pedagogica con la collaborazione del personale educatore dei nidi:

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Educazione e Pubblica Istruzione: tel. 051.6812768, pubblicaistruzione@comunepersiceto.it

