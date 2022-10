A Persiceto alla scoperta di storia, arte e bellezza con le “Giornate FAI d’autunno”

Sabato 15 e domenica 16 ottobre tornano le Giornate FAI di Autunno, il più grande evento autunnale dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico della nostra nazione. Grazie ai tanti volontari, sono in programma aperture di luoghi straordinari per accompagnare i visitatori alla scoperta dell’Italia più bella.

“Siamo molto felici – dichiara Alessandro Bracciani, assessore alle attività produttive del Comune di Persiceto – di ospitare questa edizione delle Giornate FAI d’Autunno e di poter aprire al pubblico le porte di chiese e musei del nostro territorio per far scoprire un patrimonio artistico ricco di storia e di bellezza. Grazie ai volontari del FAI siamo riusciti ad organizzare due giorni di visite guidate ed eventi gratuiti e abbiamo invitato tutti gli esercizi commerciali aderenti alla Carta dei Servizi della Ciclovia del Sole a prepararsi per accogliere i visitatori che si vorranno fermare per una sosta enogastronomica o anche solo per scoprire i prodotti tipici del territorio, come ad esempio i biscotti Africanetti di Persiceto”.

“San Giovanni in Persiceto è una antica e bella città della nostra pianura – sottolinea Giovanna Baraldi, Capo Gruppo Fai Pieve di Cento – Unione Terred’acqua e Reno Galliera – che ha un patrimonio ricchissimo di arte e di bellezza. La apertura del FAI del Museo d’Arte Sacra il 15 e 16 ottobre racconterà la straordinaria storia di questo patrimonio attraverso alcune opere di artisti che sono tra i più grandi del seicento e settecento bolognese come Gandolfi, Sansone, Randa, Passerotti, Angelo Gabriello Pio. Inoltre domenica 16 si svolgerà una “speciale” apertura delle chiese, Madonna della Cintura e Crocifisso, appartenute a due tra le confraternite religiose più antiche e significative di Persiceto, per consentire ai visitatori di apprezzare gli edifici sacri e gli oratori a cui le opere, descritte nel Museo, erano appartenute e sono state collocate per secoli. Le visite alle chiese saranno particolari anche perché affidate agli apprendisti ciceroni, gli allievi del liceo linguistico Archimede di San Giovanni”.

Nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 ottobre si potranno visitare in particolare alcuni luoghi di Persiceto ricchi di arte e di storia, come il Museo d’Arte Sacra e la Quadreria Civica, la Chiesa della Madonna della Cintura e la Chiesa del Crocifisso, con le modalità sottoelencate.

Visite guidate a Museo d’Arte Sacra e Quadreria Civica (accanto alla Collegiata in Piazza del Popolo)

a cura dei volontari FAI

Sabato 15 ottobre dalle ore 14.30 alle 17 (ogni mezz’ora accesso libero oppure con prenotazione su: www.giornatefaidautunno.it)

Domenica 16 ottobre dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle 14 alle 17.30

Ingresso a gruppi di massimo 15 visitatori (ogni mezz’ora accesso libero oppure con prenotazione su: www.giornatefaidautunno.it)

Chiesa della Madonna della Cintura e Chiesa del Crocifisso

Sabato 15 ottobre apertura straordinaria dalle ore 14.30 alle ore 18

Domenica 16 ottobre apertura straordinaria della Chiesa del Crocifisso

dalle ore 10 alle 11.30 con ingresso libero.

Visite guidate gratuite alla Chiesa della Madonna della Cintura e di seguito al Crocifisso, a cura dei volontari FAI e degli allievi del Liceo “Archimede” apprendisti ciceroni, con ingresso per gruppi di 20 visitatori ogni 30 minuti, dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17

Attenzione: la visita delle ore 15.30 sarà in inglese

Ore 18 presso la Chiesa della Madonna della Cintura, Concerto del coro “I Ragazzi Cantori di San Giovanni” diretti dal Maestro Marco Arlotti

Prenotazione consigliata per il concerto della Chiesa della Cintura: 334.6118031.

Per info e prenotazioni scrivere a pievedicento@gruppofai.fondoambiente.it oppure recarsi presso il punto FAI in Piazza del Popolo nei giorni 15 e 16 ottobre:

Ufficio Stampa del Comune di Persiceto