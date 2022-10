La “Festa di Anzola” nelle parole del Sindaco Veronesi

Alcuni scatti della festa di Anzola, partita con un venerdì decisamente difficile a livello metereologico, ma con un sabato ed una domenica perfetti.

Come sempre il ringraziamento più importante va a tutti i volontari, a tutte le associazioni ed a tutti i commercianti, che insieme hanno reso possibile questo evento (evito volutamente ringraziamenti nominativi per non dimenticare nessuno).

Grazie anche a tutti gli anzolesi, e non, che hanno deciso di scegliere la nostra festa per trascorrere un momento insieme.