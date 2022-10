Persiceto: gli appuntamenti del weekend – 22 e 23 ottobre

Sabato 22 ottobre alle ore 9 appuntamento al Centro sociale “La Stalla”, in via Carbonara 41 per “Un passo alla volta… camminare consapevolmente”, iniziativa promossa dall’associazione Dipetto col patrocinio del Comune, nell’ambito della campagna “Non solo rosa – Incontriamo il benessere 2022”. Per l’occasione si terrà un laboratorio esperienziale in cui saranno utilizzati vari strumenti: il do in respiro, la camminata in esterna (in caso di maltempo si farà all’interno) e alcuni suggerimenti per preparare un oleolito oltre a idee per una bevanda ristoratrice. Per tutti gli appuntamenti è necessario prenotarsi telefonando al numero 370.3045798.

Alle ore 10, con ritrovo alla porta Garibaldi (corso Italia 163) prenderà il via “Bertoldo, la Marcolfa, i Carnevalai ed altre storie”, un bike tour in collaborazione con Fiab Terre d’Acqua, nell’ambito del ciclo di tour guidati “VisitPersiceto” a cura di Agen.Ter in collaborazione con l’Associazione Co.Me.Te. Durata: circa 1-1,15 h. Costo: € 10,00 a persona (bambini € 5,00). Informazioni e prenotazioni: tel. 051.6871757 dal lunedì al venerdì ore 9,00-18,00; visitpersiceto@gmail.com

Alle ore 14.30, con ritrovo al parcheggio via Grignani/Cirione incrocio via Carletto si terrà “I bacini di Tivoli in autunno”, un percorso guidato nell’ambito delle iniziative del Giapp (Gestione Integrata Aree Protette della Pianura). Durata: 2 ore. Evento gratuito con prenotazione obbligatoria compilando il modulo di iscrizione online.

Alle ore 15.30 nella Sala consiliare del Municipio, in corso Italia 70, si svolgerà “La manutenzione della coppia. Mantenere l’equilibrio tra io e noi: prevenire è meglio che curare”, incontro a cura di Cristina Sciacca, psicologa psicoterapeuta, nell’ambito del ciclo “Robe da matti – Psicologia per tutti” promosso dall’associazione PsicoSfere col patrocinio del Comune. Per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo un messaggio sms al numero 348.8102169. Per ulteriori informazioni consulta il sito www.psicosfere.it

Alle ore 16, nella Sala dell’Affresco, presso il Chiostro di San Francesco, in piazza Carducci 9, la Biblioteca “G. C. Croce” sezione ragazzi, nell’ambito della rassegna “Fili di parole”, proporrà “Auto-ritratti di fortuna”, un laboratorio creativo a cura di Valerio Testigrosso per avvicinare bambini e bambine dai 5 ai 9 anni al concetto di ritratto ed autoritratto. L’attività si divide in una prima parte di auto-osservazione della propria immagine riflessa; nella seconda il bambino verrà invitato a creare un disegno di se stesso a mezzo busto. Partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria scrivendo a biblioragazzi@comunepersiceto.it o telefonando al numero 051.6812971.

Nella giornata di domenica 23 ottobre si terrà invece un mercato straordinario per cui sono previste alcune modifiche alla viabilità, in particolare dalle ore 7.00 alle ore 19.00 sarà in vigore il divieto di transito e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli a motore in piazza del Popolo, piazza Garibaldi, via Pellegrini e piazza Sassoli.

Nel pomeriggio, alle ore 16.30 con ritrovo a Porta Garibaldi (corso Italia 163) appuntamento con l’arte con “Il Guercino a Persiceto”, una passeggiata per conoscere Giovanni Francesco Barbieri detto “Il Guercino”, nell’ambito del ciclo di tour guidati “VisitPersiceto” a cura di Agen.Ter in collaborazione con l’Associazione Co.Me.Te alla scoperta dei luoghi e delle opere che il grande artista centese ha realizzato per Persiceto. Durata: circa 1-1,15 h. Costo: € 10,00 a persona (bambini € 5,00). Informazioni e prenotazioni: tel. 051.6871757 dal lunedì al venerdì ore 9,00-18,00, visitpersiceto@gmail.com

Nel weekend prosegue, inoltre, l’esposizione “Oltre il Visibile. L’Asia di Ivano Bolondi”, allestita presso la Chiesa di Sant’Apollinare, in via Sant’Apollinare 4. La mostra fotografica, un omaggio a un maestro della fotografia Italiana, è a cura del “Circolo fotografico Il Palazzaccio” col patrocinio del Comune. Orari di apertura (fino al 30 ottobre): sabato 22 e 29 ottobre e domenica 23 e 30 ottobre dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 22.00, mercoledì 26 ottobre, venerdì 21 e 28 ottobre dalle ore 20.00 alle 22.00. Lunedì, martedì e giovedì chiuso.

Ufficio Stampa del Comune di Persiceto