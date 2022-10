Persiceto, trasferimento Sportello Tariffa Rifiuti

Da lunedì 10 ottobre 2022 lo Sportello Tariffa Rifiuti si trasferirà in via Muzzinello 11/a. Per consentire le operazioni di trasloco, lo Sportello sarà chiuso al pubblico venerdì 7 ottobre e lunedì 10 aprirà alle ore 10.30.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Geovest ai seguenti recapiti:

n. verde 800.276650, attivo lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.45 alle 12.45, martedì e giovedì dalle 8.45 alle 12.45 e dalle 14 alle 16.30 e sabato (solo per mancate raccolte) dalle 8.45 alle 12.45

Sportello Tariffa Rifiuti, tel. 051.9596417, servizio.utenze@geovest.it (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.00)

info@geovest.it

www.geovest.it

comunepersiceto.it