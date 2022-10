Sabato 8 ottobre, “Serata spettacolare” a Villa Terracini

Sabato 8 ottobre 2022, alle ore 18.30, presso Villa Terracini in via Gramsci 313, loc. Osteria Nuova di Sala Bolognese, si svolgerà la serata inaugurale della nuova stagione teatrale 2022-2023 del Teatro delle Temperie patrocinata dal Comune di Sala Bolognese.

Per l’occasione una “Serata spettacolare” , musica dal vivo e comicità con Andrea Lupo, Guido Sodo e Gaia D’Elia.

Durante la serata verrà presentata “Fuori dagli scheRmi”, la nuova stagione di spettacoli di prosa e di teatro per famiglie, a sala Bolognese, che andranno in scena nella sala teatrale al primo piano della villa a partire dal mese di ottobre oltre a tutti i laboratori in partenza.

Al termine dello spettacolo, a ingresso gratuito, ci sarà brindisi offerto da Teatro delle Temperie.

comune.sala-bolognese.bo.it