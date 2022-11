14 novembre: gruppo Idee in marcia per Persiceto e frazioni “Un anno di opposizione”

Lunedì alle ore 20:45 – Sala del Consiglio Comunale, Corso Italia 70 – San Giovanni in Persiceto.

È passato un anno dall’inizio dell’attività consiliare del gruppo Idee in marcia per Persiceto e frazioni e riteniamo importante fare un bilancio pubblico di questa attività, frutto anche della collaborazione con tante e tanti di voi.

Segnatevi l’appuntamento di lunedì 14 novembre ore 20.45 in sala consigliare a San Giovanni.

Il gruppo Idee in marcia per Persiceto e frazioni vi aspetta per discutere insieme del lavoro fatto e da fare.

Partito Democratico di San Giovanni in Persiceto