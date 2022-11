Incidente mortale ad Anzola dell’Emilia, poco dopo mezzogiorno. Lo scontro, tra un’automobile ed un mezzo pesante, è avvenuto sulla strada statale 9 “via Emilia” al km 124,350, quando per cause in corso di accertamento una Jeep Compass, che procedeva verso Bologna, ha impattato contro un tir che, in direzione opposta, andava verso Modena. Nello schianto ha perso la vita N. L., un 54enne residente a Bologna.