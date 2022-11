Festa d’Autunno a Calderara di Reno

Domenica 20 novembre, dalle ore 9 alle ore 19, ritorna in Piazza Marconi e in via Roma la “Festa d’Autunno” di Calderara di Reno.

La manifestazione è a cura della Proloco Calderara Viva e vedrà l’esposizione e la vendita di prodotti alimentari, expo di prodotti agricoli, lo “Stramercato” con tutte le merceologie esposte, i giochi di una volta a cura di Eventi e le dolci raviole della Proloco con Angela e Edo.

L’obiettivo di questa festa è quello non solo di valorizzare i prodotti autunnali, prevalentemente alimentari, come pere, funghi e tartufi, miele, castagne e marroni, ma di andare a implementare una manifestazione preesistente come lo “Stramercato”. Un’occasione dove poter passeggiare tra i banchi dell’abbigliamento, calzature, bigiotteria e articoli per la casa, ma anche poter assaggiare piadine, borlenghi, crescentine, raviole e dolciumi.