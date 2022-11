Galeazzo Bignami nominato Viceministro alle infrastrutture, le congratulazioni del Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

Grandissima soddisfazione per la nomina di Galeazzo Bignami a Viceministro alle infrastrutture.

Questa decisione, assunta dall’Esecutivo, è il riconoscimento della competenza e del percorso di Galeazzo Bignami, delle sue indubbie capacità, come sempre dimostrato negli anni sul territorio bolognese.

La storia di Galeazzo viene infatti da lontano, dai tempi della militanza nella destra universitaria e giovanile, più volte consigliere comunale e poi consigliere regionale e deputato nella scorsa legislatura, ora riconfermato. Questa nomina è prova di grande fiducia nei confronti del suo operato, a dimostrazione che a destra il merito viene premiato. Siamo sicuri che il padre Marcello ed il fratello Alessio, che hanno fondato la nostra comunità militante, siano fieri nel guardarlo da lassù. I nostri migliori auguri, non gli faremo mai mancare il nostro sostegno in questa importante sfida per la nostra Patria.

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

Comune di Bologna