Il 1° dicembre la Giornata mondiale contro l’Aids: in Emilia-Romagna in calo costante le infezioni da Hiv

Scendono da 16 anni le infezioni da hiv in Emilia-Romagna, sia per gli uomini che per le donne. Più che dimezzata le nuove diagnosi, passate dalle 368 del 2006 alle 175 del 2021. Resta alta, invece, la percentuale di chi arriva a una diagnosi tardiva: il 57%.

Sono i dati dell’ultimo Report curato dall’assessorato regionale alle Politiche della Salute.

Per continuare a sensibilizzare le persone, promuovere l’uso dei testi e far crescere al consapevolezza dei rischi superando stereotipi e pregiudizi, in occasione della Giornata mondiale contro l’Aids che si svolge giovedì 1^ dicembre, la Regione promuove tre webinar organizzati da helpAids, con professionisti sanitari e rappresentanti di associazioni per confrontarsi su prevenzione e salute (due sono in programma giovedì 1^ dicembre alle ore 10 e alle 14, il terzo lunedì 5 dicembre alle ore 15; programma e iscrizioni sono disponibili al link: https://www.helpaids.it/webinar2022). E sono numerose le iniziative che le Aziende sanitarie e ospedaliere promuovono su tutto il territorio per sensibilizzare i cittadini, realizzate anche in collaborazione con Associazioni, Enti Locali, Istituti scolastici e farmacie.

E proprio per rafforzare la rete di tutti i soggetti coinvolti, la Giunta regionale ha rinnovato recentemente la Commissione Consultiva Tecnico-Scientifica per gli interventi di prevenzione e lotta contro l’Aids, composta da 18 esperti di diversa professionalità tra le discipline interessate alla prevenzione, cura e assistenza delle persone sieropositive HIV e del mondo del volontariato regionale. A presiederla è stata nominata Cristina Mussini, professoressa ordinaria di Malattie Infettive dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e direttrice della Struttura Complessa di Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.

Fare prevenzione con i social, la collaborazione con Medmaki

Brevi video divulgativi sugli account Instagram e TikTok @Medmaki per informare i più giovani sulle tematiche legate alla prevenzione delle Infezioni Sessualmente Trasmesse (IST), informando sulle terapie e la PrEP (profilassi pre-esposizione) anti HIV. helpAids.it ha avviato una collaborazione con Medmaki, tra gli account di divulgazione scientifica più seguiti dai giovanissimi.

