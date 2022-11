Ispettorato del lavoro, controlli a Persiceto e in tutta la provincia

Ampia attività di controllo da parte dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro, in collaborazione con il comando provinciale e il gruppo per la tutela del lavoro di Venezia. I territori coinvolti nell’attività ispettiva sono stati Bologna, Imola, Castel San Pietro Terme, San Lazzaro di Savena, San Giovanni in Persiceto e Castello d’Argile.

Visitate cinque attività di ristorazione e commerciali, altrettanti laboratori tessili e un cantiere edile.

Complessivamente, a seguito della scoperta di irregolarità, sono state sospese delle attività ed elevate multe per un ammontare di 100mila euro circa.