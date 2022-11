Moda uomo: con un bell’abito non si sbaglia mai

Come per il guardaroba femminile, anche i signori uomini hanno nel proprio armadio alcuni capi passepartout che non possono assolutamente mancare e che sono in grado di salvare la situazione anche quando, davvero, non si sa cosa indossare.

Si perchè non sono solo le signore ad avere questo tipo di problema. Occasione d’uso, abbinamento degli accessori, tessuto, colore: tutti questi elementi sono un cruccio non da poco, anche per gli uomini. Ma il capo che pone fine, in un batter d’occhio, a tutti i dubbi, è uno solo: l’abito.

Completo, abito, vestito, comunque lo si chiami, siano di fronte ad un capo che è davvero in grado di adattarsi a tutte le occasioni, e che viene declinato in ogni tipo di foggia, tessuto o colore, in modo da poter essere indossato 365 giorni all’anno, con la possibilità di portare anche lo stesso abito, in circostanze differenti, soltanto andando a cambiare qualche piccolo dettaglio.

Il concept di un completo maschile, infatti, è estremamente semplice e lineare: due pezzi, giacca e pantalone. Ma sono poi i dettagli che fanno la differenza, come quelli proposti dalla maison milanese Boggi, che ha creato un tipo di abito uomo concepito per chi vuole essere sempre impeccabile, in ogni momento della giornata, e distinguersi ovunque vada, in ogni occasione.

Il brand, infatti, propone una linea di completi maschili sporty chic ed eleganti nel contempo, perchè contraddistinti da linee pulite ed estremamente fini, ma con dettagli easy, come l’abito blu navy in nylon elasticizzato. Questo particolare capo, composto da un blazer 2 bottoni e da un pantalone, presenta un dettaglio estremamente glam e divertente, una cintura cucita all’interno e che ricorda molto quella dei pantaloni di una tuta. Una piccola “variazione sul tema”, che rende questo abito ideale per le occasioni informali, in cui però non si vuole rinunciare ad essere comunque eleganti.

Ovviamente quello che fa la differenza, è sempre il tessuto. Per la stagione invernale, Boggi propone abiti in lana dalla consistenza diversa, per mantenere sempre il proprio stile perfetto anche durante il grande freddo.

Qualunque sia il tessuto, in ogni caso, l’abito è un capo assolutamente indispensabile nel guardaroba maschile, e che è in grado come pochi di esaltare la fisicità dell’uomo, grazie alla diversa abbottonatura del blazer, 2 bottoni o anche doppiopetto, e alle linee dei pantaloni, sempre molto pulite ed essenziali. A completare il look, poi, ci pensano gli accessori, come il gilet, oppure le pochette da taschino, e le cravatte, un altro elemento immancabile per chi indossa l’abito in occasioni più formali.

In ogni caso, qualunque sia la circostanza, con l’abito non si sbaglia mai.