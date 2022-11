Giovedì 24 novembre, in corrispondenza della rotatoria di via Bologna all’intersezione con via Marzocchi, verranno eseguiti lavori di modifica della segnaletica orizzontale con chiusura del tratto di strada interessato e alcune modifiche alla viabilità.

L’intervento servirà a migliorare la visibilità della rotatoria stessa e della sicurezza della viabilità.

Dalle ore 9 e fino al termine dei lavori verrà chiuso il tratto di strada interessato con le seguenti prescrizioni:

limite di velocità di 30 km orari, sulla corsia destra della via Bologna nel tratto compreso fra la rotonda di via Bologna posta all’intersezione con la NSA606 (ex SP3) e la NSA612 (ex SP83) (zona Poggio) fino all’intersezione con via Colombo;

deviazione obbligatoria a destra in via Bologna all’intersezione con via Colombo per il percorso alternativo vie Colombo-Marzocchi;

deviazione obbligatoria a sinistra in via Colombo all’intersezione con via Bologna;

divieto di sorpasso e limite di velocità di 30 km orari, su via Marzocchi nel tratto compreso fra il civico 7/a e via Bologna;

deviazione obbligatoria a destra in via Marzocchi all’intersezione con via Bologna;

deviazione obbligatoria diritto in via Bologna all’intersezione con via Marzocchi in direzione esterna.

