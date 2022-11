Persiceto: morte Waldes Marrone, le parole del Presidente della Consulta dello sport Belinelli

Provo a scrivere due semplici parole su Waldes Marrone, anche se in questo momento non è certo facile.

Una persona buona, generosa, sempre in prima linea quando si trattava di fare del bene.

Mi piace ricordarlo nella maniera in cui voleva essere rimembrato e cioè come un semplice volontario, del mondo sportivo in particolare, che tante volte ha impiegato il suo tempo libero a sostegno delle associazioni.

È stato un piacere collaborare per le tante iniziative, e manifestazioni, ed un onore succedergli come Presidente della Consulta dello Sport.

Penso che sia corretto cercare, e trovare, la maniera giusta affinché la sua figura possa essere ricordata nel tempo.

Tanti sono stati i momenti in cui si è collaborato, ma anche “scontrato”, per il bene dello sport persicetano: dalle consulte, all’organizzazione degli eventi sportivi, senza dimenticare l’attività con il CONI.

Ti immagino lassù Waldes mentre starai guidando il “tuo” camion colmo di attrezzature sportive da donare alle associazioni.

Grazie di tutto, mancherai.

Enrico Belinelli