Violenza sulle donne: dati allarmanti sul territorio, ma bene la creazione della bicamerale su femminicidi

In Emilia-Romagna secondo i dati elaborati dall’Osservatorio regionale sulla violenza di genere sono 4.934 le donne che nel 2021 hanno contattato un Centro antiviolenza: oltre 300 in più rispetto alle 4.614 del 2020. Mentre sono 1.667 le chiamate al numero 1522 del Dipartimento nazionale per le pari opportunità (1.606 nel 2020), di cui 994 da parte di donne vittime di violenza o stalking (913 nel 2020). In crescita anche le donne ospiti di Case rifugio, in prevalenza straniere: 320 nel 2021 contro le 301 dell’anno precedente. E quelle accolte in un Centro antiviolenza: 2.646 (2.335 nel 2020). Un fenomeno che sembra essere inarrestabile nonostante le numerose campagne di sensibilizzazione organizzate anche dalla Regione Emilia Romagna. Come donne e come esponenti di FDI, siamo sinceramente preoccupate per questa escalation di violenza e accogliamo con soddisfazione la proposta del nostro partito di istituire una commissione bicamerale d’inchiesta sul femminicidio che avrà lo scopo di indagare in maniera precisa e puntuale questo fenomeno e che, per una volta, ha messo d’accordo maggioranza di Governo e opposizione. Un segnale positivo su come, di fronte alla tutela della vita delle donne, si possano superare barriere ideologiche e lavorare insieme alla costruzione di un futuro migliore per tutte.

Marta Evangelisti, Capogruppo FDI Regione Emilia Romagna

Manuela Zuntini, Consigliere comunale FDI Bologna