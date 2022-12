Anzola, intitolazione dello Spazio Via dalla Violenza ad Angela Romanin

Mercoledì 7 Dicembre alle ore 18, presso la sede del Comune di Anzola dell’Emilia Via Grimandi, 1 è in programma l’intitolazione dello Spazio via dalla Violenza ad “Angela Romanin”.

Angela Romanin è stata donna di dialogo, una delle voci più autorevoli nella lotta e nella costruzione di strategie per contrastare e combattere la violenza contro le donne, responsabile della rete dei centri antiviolenza della Regione Emilia-Romagna, sempre impegnata a creare un rapporto determinante tra le donne che subiscono violenza e le Istituzioni.

Durante la serata saranno proiettate interviste fatte ad Angela sulla feomenologia della violenza contro le donne.

Saranno presenti: Giulia Marchesini, Vice Sindaco e Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Anzola dell’Emilia, Laura Saracino Responsabile Settore Accoglienza Casa delle donne per non subire violenza di Bologna, Rosanna Bartolini Operatrice Casa delle donne per non subire violenza di Bologna, Nadia Morandi Presidente Malala gli occhi delle donne sulla pace, Paola Crucitti Vice Presidente Malala gli occhi delle donne sulla pace, Chiara Cretella Università di Bologna, Diego Tripodi figlio di Angela Romanin.

https://www.facebook.com/associazionemalala Sarà attivata la diretta Facebook dalla pagina di Dry-Art e Associazione “Malala. Gli occhi delle donne sulla pace” APS https://www.facebook.com/associazioneDryArt/

A seguire piccolo rinfresco offerto da Associazione Malala.

