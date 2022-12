Anzola, raccomandazioni in occasione dei festeggiamenti di fine anno

In occasione dei festeggiamenti di fine anno dove è consuetudine “sparare i botti” per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, il Comune di Anzola dell’Emilia e la Polizia Locale vogliono sensibilizzare la cittadinanza per un utilizzo consapevole, in sicurezza e rispettoso di tutti, ricordando che pur non essendo stati adottati provvedimenti specifici è utile e necessario elencare alcune regole e raccomandazioni, confidando sul senso civico di tutti, per far sì che questo momento di festa e di gioia sia tale:

Acquistare solo prodotti in esercizi autorizzati; in caso di dubbio rivolgersi alle forze di polizia;

Prestare attenzione alle tipologie di prodotti in quanto molti sono quelli di libera vendita ma comunque anche per questi una particolare cura è da tenersi per il loro utilizzo, in particolare da parte dei bambini;

Non utilizzare i botti all’interno di edifici: attività pericolosa in particolare per il rischio di incendio;

Non toccare o tentare di riaccendere botti inesplosi o abbandonati;

Custodire con particolare cura in nostri amici animali perché spesso questi si spaventano con rischio di una fuga terrorizzata;

Non utilizzare gli articoli pirotecnici vicino ad aree boschive o a rischio di incendio.

Chiamare le forze dell’ordine in caso di abusi, di pericolo ed in caso di necessità l’assistenza sanitaria o i Vigili del Fuoco in caso di incendio;

Fare attenzione ai luoghi di sparo ed alla presenza di altre persone.

