Bellezza: quanti tipi di shampoo esistono?

In commercio esistono tantissime tipologie di shampoo ma la caratteristica principale che li unisce è la “dermocompatibilità” che deve garantire sicurezza e stabilità al cuoio capelluto, oltre alla presenza di altre componenti più comuni come “l’odore, la schiuma e il potere lavante”.

Questi detergenti specifici per capelli, dunque, svolgono delle funzioni ben precise. Innanzitutto hanno la capacità di eliminare lo sporco, pur rispettando la tipologia della cute.

Inoltre, questi prodotti permettono di ripristinare il “film idrolipidico”, ovvero quella parte in cui si ferma lo sporco e che va rimossa durante lo shampoo. Un buon detergente per capelli deve avere anche degli “ingredienti attivi”, quali ad esempio vitamine, estratti vegetali, agenti antibatterici oppure antiforfora.

Quali sono le tipologie di shampoo

Come abbiamo accennato, esistono diverse tipologie di shampoo in commercio; tali prodotti si distinguono in: