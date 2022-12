Calderara: pista ciclabile Castel Campeggi – Longara

Buongiorno a tutti e tutte con questa notizia per il raggiungimento della quale abbiamo lavorato incessantemente per centrare l’obiettivo, anche se in molti non ci credevano. In un contesto non facile, prima pandemia poi crisi energetica e caro prezzi, davanti al quale non posso che ringraziare progettista e Ufficio Tecnico per aver colto l’importanza dell’opera.

Pista ciclabile Castel Campeggi – Longara

Nonostante le lungaggini dovute anche alle procedure di esproprio e nonostante l’aumento prezzi per le materie prime che ha portato l’opera ad un costo finale di 2,5 milioni di euro, abbiamo deciso di finanziare le maggiori somme e di andare avanti perché era un impegno e perché strategica per la frazione. Come da cronoprogramma, quindi, è uscito ieri l’avviso, visionabile a questo indirizzo http://bitly.ws/yoD8, per individuare la ditta che eseguirà i lavori. Esaurite le procedure di appalto, nei prossimi mesi partiranno i lavori.

dal profilo Fb di Giampiero Falzone