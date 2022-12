Calderara, ritorna la gara organizzata dalla Podistica Lippo per il 31 dicembre

La seconda edizione della “7 km. di San Silvestro”, corsa su strada organizzata dalla Podistica Lippo Calderara e patrocinata dal Comune di Calderara di Reno in programma sabato 31 dicembre, sarà speciale. Il motivo è molteplice: anzitutto perché sarà il ritorno ad una corsa “vera” e partecipata dopo le restrizioni dettate dalla pandemia; inoltre perché la gara, omologata dalla UISP e Comitato di Coordinamento Podistico di Bologna, è l’ultima dell’anno sul territorio; e ancora perché sarà ricordato, sia nelle parole degli organizzatori che nelle medaglie di partecipazione, Gianfranco Gozzi, ideatore e promotore per la società idi Lippo di gare storiche.

La “7 km. di San Silvestro”, che è alla seconda edizione ma prende il posto della storia maratona organizzata dalla Podistica, è in programma in programma alle 9:30 del 31 dicembre con partenza e arrivo dal Centro Sportivo Pederzini di Calderara di Reno: si snoderà su un percorso pianeggiante spalmato su due giri di tre chilometri e mezzo, ideale per atleti che gareggiano in competizioni su strada. I vincitori della scorsa edizione furono Elia Generali, 36 enne del Celtic Druid Castenaso, e Giulia Vettor, 27enne del Cus Parma.

Tutte le informazioni, i dettagli della gara e i contatti per iscrizioni e ulteriori info nel volantino della manifestazione.

