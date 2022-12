Il Consorzio della Bonifica Renana comunica che, anche in ragione delle recenti piogge, la Cassa di espansione del Dosolo verrà temporaneamente chiusa al pubblico, da lunedì 28 novembre 2022 al 31 marzo 2023, per garantirne la sicurezza in caso di allagamento dell’area.

E’ possibile prendere visione del volantino completo dell’avviso .

