Evangelisti (FDI): Il nostro impegno per le donne che lottano contro il tumore

Un impegno a favore delle pazienti oncologiche, in particolare coloro che si sottopongono a terapia antitumorale per il carcinoma mammario, dell’utero e delle ovaie, che, come dimostrato da importanti studi scientifici traggono beneficio dall’agopuntura: è quello che la capogruppo di FDI, Marta Evangelisti, ha sollecitato da parte della Regione affinché reperisca i fondi necessari a ripristinare i due ambulatori presso l’Ospedale Bellaria di Bologna e presso l’Ospedale di Bazzano che offrivano gratuitamente queste terapie. È stato infatti approvato ieri in commissione Bilancio l’emendamento a firma i Evangelisti che, in questo modo ha inteso porsi accanto a quelle donne che, combattendo la più importante delle battaglie, hanno il diritto di accedere a ogni mezzo che possa aiutarle a migliorare la qualità della propria vita.

