L’importanza delle vitamine per le difese immunitarie

Arrivano i primi freddi e, con loro, i primi malanni di stagione. In effetti, con l’abbassarsi delle temperature, il sistema immunitario va in estrema difficoltà e, se a questo si aggiunge il fatto che, la tendenza ad affollare luoghi chiusi favorisce enormemente il lavoro di virus e batteri, è facile immaginare come, se non si vuole rischiare di passare le feste a letto, occorre rinforzare le proprie difese immunitarie.

A questo scopo, le vitamine ricoprono un ruolo fondamentale. Tra le vitamine che più facilmente si associano alla protezione del sistema immunitario è la Vitamina C, un composto idrosolubile e dunque non immagazzinabile nel nostro corpo, e, per questo, da integrare costantemente. Questa vitamina contribuisce alla normale funzione immunitaria e protegge le cellule dal danno ossidativo. La vitamina D3 è importante per la salute delle ossa e ma anche per il rafforzamento del sistema immunitario, mentre la B6 riduce stanchezza e affaticamento, oltre a regolare l’attività ormonale, riducendo così lo stress che, come sappiamo, è una delle principali minacce all’equilibrio del sistema immunitario. Per assicurarsi questo prezioso mix di vitamine, può essere utile assumere un integratore per le difese immunitarie, come V/Defense, di Vitavi, l’azienda italiana sempre più apprezzata da mercato e comunità scientifica per l’efficacia e l’alta qualità dei prodotti offerti.

Grazie ad una ricetta che, accanto alle principali vitamine comprende anche Rame, Zinco, Folato e Beta-Glucani, questo integratore risulta efficace in breve tempo per rinforzare le difese immunitarie. Se la velocità e la praticità di assumere un integratore alimentare, anche fuori casa e con la certezza di assicurarsi il giusto apporto per ogni nutriente, potrebbe indurre a pensare che questa soluzione basti a tenere lontani i malanni di stagione, purtroppo non è così e occorre pensare sempre che una dieta equilibrata ed uno stile di vita sano siano indispensabili per mantenersi sani.

A tavola, ad esempio, è bene consumare molti agrumi, crucifere e verdure a foglia verde, così ricchi di vitamina C, oltre a pesce azzurro, molluschi e pesce spada, per assicurarsi giuste dosi di Vitamina D. Carni bianche, legumi, patate e spinaci, poi possono aiutare ad aumentare i livelli di Vitamina B.Occorre poi ricordare che, alcune abitudini, come il fumo ed il consumo eccessivo di caffeina, intaccano la Vitamina C, rendendo inutili gli sforzi fatti per integrarla. Lo sport e un riposo regolare e di qualità, poi, tengono alla larga lo stress, così dannoso per il sistema immunitario in ogni stagione.