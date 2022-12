Persiceto “Città dello Sport” premia i suoi concittadini

Sabato 17 dicembre si terrà la XIII edizione della manifestazione “La Città dello Sport”: alle ore 18 al Teatro comunale di Persiceto si svolgerà la cerimonia di riconoscimento ai meriti sportivi di cittadini persicetani, tesserati in associazioni e società sportive locali o fuori comune. Per l’occasione i concittadini saranno premiati dal Sindaco Lorenzo Pellegatti, dall’Assessore allo Sport Valentina Cerchiari e dal referente Coni per Terra d’Acqua Enrico Belinelli.

Dopo un anno di sospensione a causa dell’epidemia da covid-19, ritorna la manifestazione “La Città dello Sport”, giunta alla sua XIII edizione. Il Comune di Persiceto promuove da anni questo momento ufficiale di riconoscimento ai meriti sportivi di cittadini persicetani, tesserati in associazioni e società sportive locali o fuori comune: nonostante la recente pandemia e il periodo di crisi, con i suoi 12.000 praticanti Persiceto può a ragione definirsi una città di appassionati sportivi.

La manifestazione prenderà avvio sabato 17 dicembre alle ore 18 al Teatro comunale di Persiceto (corso Italia 72) con la premiazione di 197 atleti e 10 premi speciali. Le associazioni premiate sono invece 18 tra quelle di Persiceto e di Decima. I cittadini saranno premiati dal Sindaco Lorenzo Pellegatti, dall’Assessore allo Sport Valentina Cerchiari e dal referente CONI per Terra d’Acqua Enrico Belinelli.

La conclusione dell’evento è prevista entro le ore 20.

Ufficio Stampa del Comune di Persiceto