Persiceto, galà di Capodanno al Teatro Fanin

Sabato 31 dicembre, ore 22, Galà di Capodanno al Teatro Fanin con lo spettacolo “Parenti serpenti”, inserito nella stagione teatrale 2022/2023 del Teatro Fanin (piazza Garibaldi 3c) in convenzione con il Comune di San Giovanni in Persiceto.

Se la cena della Vigilia di Natale si ripete come da copione tutti gli anni, tra sorrisi di circostanza, ricordi di infanzia e pettegolezzi consumati tra una tombola e lo scambio dei regali; il pranzo di Natale può rompere il perpetuarsi di una tradizione arrugginita se a tavola Trieste e Saverio, ormai anziani, comunicano ai loro figli la decisione di abbandonare la casa di famiglia per andare a vivere con uno di loro. A Lina, Milena, Alessandro e Alfredo il compito di passarsi la patata bollente giunta all’improvviso nella routine delle loro vite e cercare tra Natale e Capodanno la soluzione definitiva che non scombini i loro equilibri familiari e faccia tutti contenti. Ma se a Natale siamo tutti più buoni sarà così anche a Capodanno?!

Compagnia Collettivo Frammenti di Scena

Autore: Carmine Amoroso

Regia: Francesca Pierantoni e Alessandro Liuzzi

Per informazioni su prezzi e prevendite visita il sito del teatro Fanin

Ore 23-1.30, piazza del Popolo, brindisi di Capodanno a cura del Circolo Tv Club.