Persiceto, navetta gratuita da Bologna per la rassegna teatrale

Nell’ambito dell’iniziativa “Il Teatro ti muove, un territorio, tanti teatri”, promossa dalla Città metropolitana di Bologna in collaborazione con il Comune di Bologna e i sei Distretti culturali, il Comune di Persiceto attiva un servizio navetta gratuito per partecipare agli spettacoli della rassegna teatrale “Il coraggio della parola”. La navetta partirà dall’Autostazione di Bologna (pensilina 25) alle ore 20 per arrivare a San Giovanni in Persiceto e da qui, al termine dello spettacolo, ripartirà verso Bologna.

“Il Teatro ti muove” è un vero e proprio invito a mettersi in viaggio alla scoperta della articolata offerta teatrale delle stagioni 2022/2023 con cartelloni importanti e variegati, lasciandosi sorprendere dai tanti piccoli e grandi teatri del territorio.

Anche il Comune di Persiceto aderisce a questa iniziativa metropolitana e mette a disposizione degli spettatori una navetta gratuita Bologna-Persiceto e ritorno che è stata attivata a partire da sabato 10 dicembre in occasione dello spettacolo di Andrea Pennacchi “Pojana e i suoi fratelli”. Sarà possibile usufruire di questo servizio navetta in altre tre date: giovedì 15 dicembre per lo spettacolo di Lella Costa ed Elia Schilton “Le nostre anime di notte”, giovedì 16 marzo per quello di Fabio Troiano “Il dio bambino” e giovedì 23 marzo per quello di Marco Paolini “Sani! Teatro fra parentesi”.

Il servizio di navetta è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria alla mail biglietteriateatro@comunepersiceto.it

Servizio possibile grazie al contributo della RER – LR 37/94

bolognametropolitana.it