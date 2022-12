Persiceto, successo per lo spettacolo “Merry C.”

Nella cornice del teatro comunale di San Giovanni in Persiceto, venerdì 16 dicembre è andato in scena lo spettacolo “Merry C.” ideato e diretto da Irene Dioli con coreografie di Forni Sara, Cotti Valentina e Forni Letizia. Sold out per l’evento alla presenza dell’assessore allo sport e vice sindaco Valentina Cerchiari, al rappresentante del Comitato T.V.B. Quaquarelli e alla famiglia di Claudia Forni.