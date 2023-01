Aggiornamenti sui lavori per la rotonda presso il Chiesolino di Decima

Procedono i lavori per la realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra via Cento e via San Cristoforo presso il Chiesolino di San Matteo della Decima.

A partire dai primi giorni di gennaio, come previsto dal progetto dell’opera, verranno abbattuti tre platani in prossimità dell’intersezione.

Dopo la posa del cordolo esterno che delimiterà la rotatoria, i lavori proseguiranno con la posa dei basamenti per la pubblica illuminazione e delle condotte per lo smaltimento delle acque meteoriche.

