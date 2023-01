Crevalcore: la storica rassegna “Genitori non si nasce” compie 20 anni!

La storica rassegna “Genitori non si nasce”, dedicata al mondo dell’educazione, compie 20 anni.

Da gennaio a maggio 2023 un fitto calendario di appuntamenti attende le famiglie crevalcoresi e non solo.

La prima edizione vede la luce ne 2003, curata dall’allora assessora all’Istruzione Rita Baraldi, e da quel momento la rassegna è diventata un appuntamento fisso per le famiglie di Crevalcore, con un’unica interruzione causata della pandemia.

Il cartellone si compone di un cartellone ricco di molti appuntamenti e tante possibilità per bambini e genitori con spunti di riflessione, opportunità di incontro e condivisione di esperienze, momenti di divertimento e socializzazione, il tutto finalizzato all’obiettivo di costruire una comunità educante sempre più presente ed attenta.

“E’ un compleanno importante – commenta Annalisa Bergamini, assessora comunale all’Istruzione – che oggi mi ritrovo con piacere a celebrare assieme a Rita Baraldi che ne diede l’avvio. E’ un compleanno che merita di essere celebrato, perché in questi anni tanti genitori, me compresa, hanno trovato occasioni di svago, di confronto e di crescita nelle attività proposte nell’ambito di questa iniziativa. Diventare genitori cambia tutto, è una sfida totalizzante che, per un verso o per l’altro, può lasciarci disorientati e, proprio in questi tempi un po’ complicati, il disorientamento può diventare più ampio e la sensazione di solitudine più marcata. Ci sembrava pertanto ancora più importante proporre momenti di valore e di incontro per sentirci sempre più comunità e sempre più educante. Ormai “Genitori non si nasce” fa parte della nostra storia comune, alcune famiglie lo sentono un po’ “loro” e lo aspettano, altre nuove famiglie ogni anno si uniscono al gruppo degli affezionati.”

Il primo appuntamento si è svolto giovedì 12 gennaio con un incontro online e la partecipazione di Alberto Pellai, medico psicoterapeuta dell’Età evolutiva e ricercatore.

“L’iniziativa però ha senso unicamente se la costruiamo insieme – conclude l’assessora Bergamini – Perciò, care famiglie, vi invito a leggere con attenzione le proposte di questa nuova edizione e vi invito a partecipare almeno ad una attività, perché è giusto darsi l’occasione di mettersi in gioco e, magari, scoprire dentro di sé risorse che non si pensava di avere.”

Qui di seguito il programma completo. Per i link e i moduli di iscrizione fare riferimento al sito istituzionale del Comune: www.comune.crevalcore.bo.it/informazioni/genitori-non-si-nasce-ventesima-edizione

Sonica Camprini

Ufficio comunicazione – Comune Crevalcore