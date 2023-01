Il Danno del Dono, eventi culturali per sensibilizzare sul disagio psicologico e sociale

Eventi culturali incentrati su diversi aspetti del disagio psicologico e sociale nell’era contemporanea, per sensibilizzazione cittadini e cittadine su temi e fenomeni attuali. Con questo intento l’Associazione Dioscuri lancia il format “Il Danno del Dono”, conferenze/spettacolo che nel 2023 saranno dedicate al tema “Il corpo del contemporaneo – i disturbi alimentari e le conseguenze di una pandemia”.

In programma una serie di eventi culturali, composti da cicli di conferenze, che presenteranno contributi associando la lettura psicoanalitica alla filosofia, alla sociologia, antropologia e linguaggio artistico come la poesia, video, arte visiva, musica e spunti cinematografici. Al termine di ogni conferenza, sarà realizzato un evento performativo sul tema. Gli argomenti saranno trattati attraverso la comunicazione verbale con elementi scientifici e poetici, come la lettura, ed elementi multimediali come la musica, il video e arti visive. L’evento prevede anche una rappresentazione teatrale sul tema a cura di Jurta Produzioni.

Il titolo del format, fa riferimento al concetto della vita intesa come quel dono che è insito nella nascita e, al contempo, come quel danno che, a causa delle ferite generate dall’esistenza, suddetto dono inevitabilmente reca con sé.

Il primo ciclo di conferenze tratterà il tema del “corpo nella pandemia” partendo dal primo lockdown fino ai tempi odierni. Si parlerà dello smarrimento, distanziamento sociale, angoscia del contagio e di morte con le conseguenze che viviamo in questo momento sia sul piano psicologico, emotivo e relazionale, facendo emergere l’aumento dei casi di disagio mentale e disturbi alimentari.

Dopo le conferenze, in base alla disponibilità degli spazi, sarà proposto lo spettacolo intitolato “Virus” – quadri di una pandemia o il reading teatrale “Invisibile” – quadri di una pandemia. Questo evento, promosso da Jurta Produzioni, viene presentato seguendo la linea poetica e la scrittura scenica, in cui gli attori s’innescano eseguendo letture e sequenze tableaux vivants accompagnati da una “colonna sonora” curata dal musicista Dario Parisini. Le produzioni sono incentrate sulle commistioni con videoclip, cinema di genere e con musica pop/rock. In questo caso saranno prevalenti la recitazione musicale/reading con impatto video descrivendo, anche con azioni sceniche, le emozioni provate durante il periodo dell’epidemia COVID-19.

Interpreti spettacolo: Francesca Martelli, Nicola Fabbri, Ilaria Troisio, Lorenza Guerra. Interpreti reading: Mario Sucich, Andrea Sagni. Supporto Audio/Video: Dario Parisini. Regia e drammaturgia: Francesca Rossi.

Il format è dedicato a Dario Parisini, attore di numerosi film di Pupi Avati, noto musicista che ha suonato con Franco Battiato e CCCP, fondatore della band Disciplinatha e Dish Is Nein.

Il ciclo di incontri parte da Bologna il 20 gennaio, dalle 13 nella sala “Marco Biagi” del Quartiere Santo Stefano. Il secondo incontro è in programma a Castel Maggiore il 3 febbraio, dalle 13 al Teatro Biagi D’Antona. La rassegna farà tappa in altre 16 città italiane. Oltre a Bologna e Castel Maggiore, in Emilia-Romagna sarà anche a Ravenna, Ferrara, Reggio Emilia, Parma e Cesena. Arriverà anche a Torino, Milano, Vicenza, Pisa, Fermo, Roma, Napoli, Catanzaro, Lecce, Catania e Cagliari. Il tour italiano si conclude nuovamente a Bologna il 15 dicembre 2023, con una intera giornata, dalle 8 alle 18, nella sala “Guido Fanti” dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

