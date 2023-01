Laser Marking Global Market Report 2022

Secondo gli ultimi dati proposti dal Global Market Report 2022, la dimensione del mercato globale della marcatura laser è passata da poco meno di 3,3 miliardi di dollari nel 2021 ai 3,6 miliardi di dollari nel 2022. Si prevede inoltre che continuerà a crescere con un tasso annuo del 9,12% per raggiungere i 5,6 miliardi di dollari entro il 2027.

La costante crescita del mercato della marcatura laser viene attribuita alle prestazioni sempre più elevate dei macchinari per marcatura laser, che vengono dunque scelti da un maggior numero aziende per rimpiazzare le tradizionali tecniche di marcatura dei materiali. La crescita è particolarmente rilevante quando ci si concentra sulla categoria dell’incisione laser, ormai ampiamente utilizzata nel settore industriale.

Uno dei segmenti principali di applicazione di questa tecnologia sono i sistemi di sicurezza per l’identificazione. L’incisione laser è ideale per la lavorazione di carte di credito, carte d’identità, documenti sensibili e altri articoli che richiedono misure di sicurezza maggiori rispetto al passato. La marcatura laser viene utilizzata anche per molteplici nuove applicazioni legate alla lavorazione del legno, la lavorazione dei metalli, il digital signage o segnaletica digitale, la modellistica, i negozi di abbigliamento, i negozi di tessuti, i gadget e le attrezzature sportive.

I macchinari laser dedicati alla marcatura laser dei codici QR detengono una delle quote di mercato maggiori. I codici QR vengono utilizzati in diversi settori, come il packaging, il settore medico, il settore automobilistico, la pubblicità, i semiconduttori e l’edilizia. Aziende specializzate e leader del mercato come l’italiana Evlaser creano software di marcatura laser altamente specializzati che permettono ai sistemi di marcatura laser di contrassegnare direttamente i codici QR su qualsiasi prodotto elaborato con un’ampia gamma di materiali anche molto diversi tra loro.

Con la diffusione degli smartphone in ogni angolo del pianeta e delle nostre vite, i codici QR sono ormai diventati pane quotidiano e stanno affermandosi come lo standard per l’identificazione dei prodotti. Il codice QR può collegarsi a un indirizzo URL come una pagina Facebook, un canale YouTube o un sito Web aziendale. Con i recenti progressi, sono entrati in scena anche i codici 3D, che per poter essere incisi richiedendo l’impiego di macchine per la marcatura laser a 3 assi che permettono la lavorazione su superfici irregolari, cave o cilindriche.

A livello di distribuzione del mercato, si prevede che nel periodo 2023-2027 a crescere maggiormente sarà il mercato nordamericano, con gli Stati Uniti in testa, ma la crescita riguarderà anche Canada e Messico. Il Nord America è una delle regioni tecnologicamente più avanzate ed è un enorme mercato per i dispositivi di marcatura laser per via della presenza di importanti fabbricanti di sistemi, grandi aziende di semiconduttori e produttori di automobili. Gli Stati Uniti rappresentano una regione fondamentale per la crescita del mercato della marcatura laser anche nei settori aerospaziale e della difesa, automotive, delle macchine utensili e dell’elettronica.

Il Laser Marking Global Market Report 2022 analizza anche quali sono gli elementi chiave dei processi di trasformazione del mercato del laser. Tra questi troviamo: prestazioni superiori dei marcatori laser rispetto alle tradizionali tecniche di marcatura dei materiali, crescente adozione di marcatori laser in vari settori industriali, crescente adozione di tecniche di produzione intelligente (smart factory), spostamento verso la produzione di nanodispositivi e microdispositivi. Non va sottovalutata anche l’opportunità di crescita ulteriore legata all’aumento della richiesta di regali personalizzati, tanto a livello di pubblico generale, come a livello corporativo, che stimola l’uso della marcatura laser.

Dall’altro lato della medaglia, alcune delle sfide che il mercato dei laser si trova ad affrontare sono le preoccupazioni ambientali associate all’uso di elementi di terre rare per alcune tipologie e le complessità tecniche relative alla produzione ed impiego di laser ad alta potenza. Queste sfide rappresentano uno stimolo per i produttori di laser e per il mondo della ricerca in generale per trovare soluzioni innovative ed arrivare a proporre nuovi strumenti e software che possano soddisfare queste esigenze, con l’obiettivo finale di facilitare la vita ai consumatori.