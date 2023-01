Prepararsi agli eventi estremi: la Protezione Civile incontra i cittadini di Crevalcore

Sulla scorta di una proposta della consulta comunale delle frazioni di Caselle, Bolognina e Sammartini, l’Amministrazione Comunale ha organizzato, in collaborazione con la Protezione civile di San Giovanni in Persiceto, un incontro di formazione rivolto a tutti i cittadini e specificamente dedicato ai casi di alluvioni o inondazioni.

Giovedì 19 gennaio 2023 alle ore 20,30, presso il Circolo Arci in via del Papa n.47, alla presenza del sindaco Marco Martelli e della Polizia Locale di Crevalcore, la Protezione civile illustrerà le modalità di intervento e le azioni da mettere in campo in caso di eventi alluvionali.

“E’ sotto gli occhi di tutti – afferma il sindaco Martelli – che negli ultimi anni, le conseguenze del cambiamento climatico, stanno portando a fenomeni di maltempo sempre più forti e intensi.”

La scelta del luogo di incontro non è casuale. Caselle è una delle frazioni maggiormente esposta in quanto a ridosso del fiume Panaro e diverse volte in passato soggetta a stati di allerta e allarme.

“Diventa quindi fondamentale – conclude il sindaco – oltre al lavoro di prevenzione e protezione dei tecnici e degli enti preposti, il coinvolgimento della comunità locale nell’informazione e nel coinvolgimento della gestione dei rischi. Bisogna informare e formare regolarmente i cittadini, dando loro strumenti per affrontare il più efficacemente possibile queste eventualità.”

Sonia Camprini

Ufficio comunicazione Comune Crevalcore