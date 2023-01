Sala Bolognese: proseguiti gli interventi per l’individuazione dello sversamento

È proseguito per tutta la giornata l’intervento a seguito dell’individuazione, nel pomeriggio di ieri, di uno sversamento di idrocarburi nel Fiume Reno nel nostro territorio. Grazie ad ulteriori analisi, è stata individuata la probabile origine nel canale di Scolo Dosolo, che proprio in quel punto confluisce nel Fiume Reno. In attesa dell’analisi delle acque effettuata da parte di Arpae sono state avviate indagini per risalire al punto di sversamento oltre alle opportune operazioni di pulizia.

Sotto il coordinamento dell’Amministrazione Comunale di Sala Bolognese, la nostra Associazione si è occupata della posa di specifiche panne assorbenti per evitare che le sostanze inquinanti possano raggiungere le acque del Reno, in supporto ai tecnici del Consorzio della Bonifica Renana e dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

dalla pagina Fb Volontariato Protezione Civile Sala Bolognese