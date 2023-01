Sant’Agata: il 2022 è stato l’anno dei record per Lamborghini

L’anno appena trascorso è stato per Automobili Lamborghini pieno di traguardi e di riconoscimenti che segnano la costante crescita dell’azienda, frutto di un percorso e di una strategia che, numeri alla mano, si dimostra vincente.

Lamborghini continua quindi a confermare le tendenze positive dopo l’inevitabile impatto dovuto alla pandemia, che ha coinvolto quasi tutti i settori. Da due anni, infatti, l’azienda di Sant’Agata Bolognese prosegue nella sua crescita straordinaria, corroborata dai record infranti in termini di vendite, ma anche dai riconoscimenti e dalle certificazioni ottenute, che dimostrano l’attenzione di Lamborghini ai vari contesti nei quali opera, dalla sostenibilità alle risorse umane.

Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini, afferma: “Continua il nostro trend di crescita e di sviluppo. Questo dimostra che la nostra direzione è solida e le nostre scelte vincenti. Si tratta del frutto di valutazioni e strategie collettive ben definite in grado di produrre risultati coerenti e concreti. Il 2023 rappresenterà un anno ricco di sfide e di cambiamenti che siamo pronti ad affrontare spingendoci sempre oltre. Abbiamo infine la possibilità di concentrarci sui prossimi obbiettivi anche grazie ad una lista d’attesa di 18 mesi che ci permette di guardare al futuro e ai prossimi traguardi con serenità”.

Questo percorso vedrà un’ulteriore accelerazione nel 2023, quando verranno prodotte le prime vetture ibride e si entrerà nella seconda fase del programma Direzione Cor Tauri, un percorso strategico inaugurato nel 2021 che prevede il più alto investimento di sempre nella storia dell’azienda (1,8 miliardi di euro in cinque anni) volto alla transizione ibrida e, successivamente, a quella elettrica.

In termini di numeri, Automobili Lamborghini continua ad infrangere record e, anche nel 2022, fa registrare i migliori dati di sempre per quanto riguarda le vendite. Sono infatti 9233 le vetture consegnate in tutto il mondo, con un incremento del 10% rispetto all’anno precedente.

In tutte le macroregioni il segno è nettamente positivo, con l’Asia che ha fatto registrare un +14%, seguita dall’America con un +10% e infine EMEA con un +7% rispetto al 2021.

Le vendite nei mercati chiave sono in totale aumento, con gli Stati Uniti che si confermano al primo posto in assoluto (2721 vetture consegnate, +10% rispetto all’anno precedente), seguiti dalla Chinese Mainland, Hong Kong & Macao (1018 vetture consegnate, +9% rispetto all’anno precedente), dalla Germania (808 vetture consegnate, +14% rispetto all’anno precedente), dal Regno Unito (650 vetture consegnate, +15% rispetto all’anno precedente) e dal Giappone (546 vetture consegnate, +22% rispetto all’anno precedente).

Per quanto riguarda i modelli, a farla da padrona ancora una volta si conferma il successo del Super SUV Urus (5367 modelli consegnati, +7% rispetto al 2021), seguito da Huracán (3113 modelli consegnati, +20% rispetto al 2021) e Aventador con 753 modelli consegnati raggiungendo il termine della sua produzione a settembre 2022.

In termini di prodotto, il 2022, è stato un anno ricco di novità inaugurato con il lancio della Huracán Tecnica ad aprile, la vettura a trazione posteriore con motore V10 di ultima generazione sviluppata per chi cerca la perfezione e il divertimento alla guida sia in strada sia in pista. Il nome, Tecnica, incarna l’evoluzione avanzata dell’efficienza tecnica della famiglia tanto nell’aspetto esteriore quanto per ciò che si cela sotto al cofano, con linee che enfatizzano l’assetto aerodinamico volto a potenziare le prestazioni, la stabilità e la facilità d’uso. Sempre legata alla gamma del nostro V10, lo scorso novembre è stata presentata la Huracán Sterrato, la prima supersportiva progettata per offrire il massimo piacere di guida anche “Off Road”, in un connubio unico nel suo genere.

Un anno molto importante anche per quanto riguarda il Super SUV Urus, con due modelli inediti.

In occasione della manifestazione The Quail, A Motorsports Gathering, in California tenutasi lo scorso agosto, Automobili Lamborghini ha presentato la nuovissima Urus Performante che esalta sportività e prestazioni, puntando su un design che ne testimonia le incredibili capacità su strada, in pista e su fondi irregolari. Il nuovo Super SUV vanta una potenza di 666 CV, una riduzione di peso di 47 kg e un rapporto peso-potenza di 3,2, il migliore della categoria. La Urus Performante ha inoltre battuto il record nella categoria dei SUV di serie sul tracciato della Pikes Peak International Climb, facendo segnare il miglior tempo di sempre con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi e uno spazio di frenata da 100 a 0 km/h di 32,9 m. Automobili Lamborghini ha infine definito il concetto di Super SUV nel segmento delle auto di lusso con Urus S, ultima erede della capostipite Urus introdotta sul mercato a settembre 2022. Il suo motore V8 biturbo eroga una potenza aumentata da 650 a 666 CV, eguagliando quello della Performante ma introduce specifici e sofisticati perfezionamenti sul fronte del design con un significativo aumento delle opzioni in termini di colori e finiture per cerchi, style package e dettagli interni ed esterni.

L’anno appena trascorso è stato un periodo di grandi successi anche per quanto riguarda i riconoscimenti che l’azienda di Sant’Agata Bolognese ha ricevuto. Alcuni dei più significativi riguardano i dipendenti e le attività di HR come il Top Employer Italia, ottenuto per il nono anno consecutivo e che attesta le buone pratiche di welfare aziendale che vengono promosse da anni mettendo le persone al centro. Relativamente al mondo delle risorse umane, un altro riconoscimento è arrivato dalla certificazione IDEM, grazie alla quale Automobili Lamborghini è stata la prima azienda certificata nel settore automotive in Italia, come realtà attenta alle tematiche di gender equality. L’azienda di Sant’Agata Bolognese ha inoltre rinnovato, a novembre 2022, il progetto DESI (Dual Education System Italy), giunto alla sua quinta edizione e destinato alla formazione di giovani studenti con l’obiettivo di trasformarli in tecnici qualificati per il distretto tecnologico della Motor Valley e dell’azienda stessa. Gli alunni hanno la possibilità di acquisire competenze tecnico-professionali altamente qualificate e innovative e conseguire un diploma quinquennale di istruzione professionale grazie all’approccio combinato di lezioni teoriche in classe e apprendimento in azienda.

Grande soddisfazione per aver ottenuto, per il secondo anno consecutivo, il “Green Star Award” che premia l’impegno di Automobili Lamborghini nella sostenibilità e permette all’azienda, alla luce delle tante iniziative, investimenti e sforzi che quotidianamente mette in pratica per migliorare la qualità del nostro pianeta, di essere inserita tra le realtà più sostenibili in Italia. A dimostrazione di quanto la sostenibilità sia uno degli argomenti di maggiore attenzione per tutta l’azienda, a settembre è stata organizzata la seconda edizione dei Sustainability Days, incontri dedicati alla stampa internazionale, dove si ha l’opportunità di esplorare da vicino e in maniera concreta le attività e i progetti in constante sviluppo su cui Lamborghini investe per il suo percorso sempre più green.

