Scomparsa Nicola Zamboni: il ricordo del Sindaco di Persiceto Pellegatti

Mi piace ricordare Nicola Zamboni con alcune foto che lo ritraggono tra le sue opere. Qui eravamo nella Chiesa di San Francesco, in occasione della sua riapertura dopo i lavori di messa in sicurezza.

Non mi soffermerò sullo spessore dell’artista che è stato Nicola Zamboni, nè sull’importanza che la sua arte ha rappresentato per il nostro territorio. Oggi mi piace ricordare Nicola per la sua sensibilità e la profonda umanità che lo ha contraddistinto e che ho avuto la fortuna di apprezzare in prima persona.